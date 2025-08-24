БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 05:27 мин.

Илиан Илиев: Не сме доволни от доста неща

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Треньорът на Черно море има забележки към играчите си.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев коментира равенството срещу Локомотив Пловдив (1:1) в поредния мач от Първа лига.

„Мисля, че това, което можеше да се случи по-рано, се случи в края. Неприятно. Можеше последните секунди да задържим, да спрем тази атака и да победим, но това нямаше да скрие това, което ще ви кажа – не сме доволни нито от влизането ни в мача, нито от настроението ни“, започна анализа си треньорът на Черно море.

„Това, което ние постоянно говорихме през цялата седмица след дербито, че дербито е приключило, оставяме настроението, оставяме емоциите от мача настрани и трябва да се настроим за една тежка среща. Тъй като Локомотив дойде при нас с равен брой точки и без загуба. Така че това, което стана в последната минута, можеше да стане по-рано“, категоричен е специалистът.

„Мисля, че не загубихме две точки, а спечелихме една. Не сме доволни от доста неща, доволни сме, че някои от момчетата държат ниво, но има други хора, които са свалили нивото от предния сезон. Те трябва да работят доста, тъй като тази година имаме доста опции, говорим в кавички, трябва да се покажат, че са опции или иначе могат да изгубят мястото си“, завърши Илиев.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Черно море #Илиан Илиев

