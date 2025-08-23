Локомотив Пловдив стигна до равенство срещу Черно море с гол в добавеното време

Двубоят между Черно море и Локомотив Пловдив от 6-ия кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. Възпитаниците на Душан Косич си заслужиха точка с гол в 92-ата минута.

Домакините откриха резултата на стадион "Тича" във Варна в 29-ата минута. Георги Лазаров засече с глава центриране от десния фланг на Асен Дончев.

В ответната атака Димитър Илиев изведе Каталин Иту сам срещу вратаря. Румънецът стреля от движение, но Пламен Илиев изби удара му с крак.

След почивката Живко Атанасов можеше да подпечата успеха на "моряците", но Боян Милосавлевич спаси удара му с глава.

Пловдивчани не се отказаха до последно и търпението им бе възнаградено. Във втората минута от добавеното време "смърфовете" възобновиха равенството. Адриан Кова изравни с удар с външен фалц от малък ъгъл.

Черно море заема 3-ата позиция в подреждането с актив от 12 пункта. Локомотив Пловдив има същия актив от точки, но е 4-и заради по-слабата си голова разлика.