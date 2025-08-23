БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив стигна до равенство срещу Черно море с гол в добавеното време

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

"Моряците" изпуснаха трите точки в заключителните минути.

Черно море Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Двубоят между Черно море и Локомотив Пловдив от 6-ия кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. Възпитаниците на Душан Косич си заслужиха точка с гол в 92-ата минута.

Домакините откриха резултата на стадион "Тича" във Варна в 29-ата минута. Георги Лазаров засече с глава центриране от десния фланг на Асен Дончев.

В ответната атака Димитър Илиев изведе Каталин Иту сам срещу вратаря. Румънецът стреля от движение, но Пламен Илиев изби удара му с крак.

След почивката Живко Атанасов можеше да подпечата успеха на "моряците", но Боян Милосавлевич спаси удара му с глава.

Пловдивчани не се отказаха до последно и търпението им бе възнаградено. Във втората минута от добавеното време "смърфовете" възобновиха равенството. Адриан Кова изравни с удар с външен фалц от малък ъгъл.

Черно море заема 3-ата позиция в подреждането с актив от 12 пункта. Локомотив Пловдив има същия актив от точки, но е 4-и заради по-слабата си голова разлика.

Свързани статии:

Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Локомотив Пловдив стигна до равенство срещу Черно море с гол в...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Черно море #Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
3
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
4
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
5
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
6
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Футбол

Милан започна сезона с домакинска загуба, Рома стартира с минимален успех
Милан започна сезона с домакинска загуба, Рома стартира с минимален успех
БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата" Гледайте Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:35 мин.
Очаквайте Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт" Очаквайте Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.
Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Санкт Паули навакса пасив от два гола и взе точка в луд мач с Борусия Дортмунд Санкт Паули навакса пасив от два гола и взе точка в луд мач с Борусия Дортмунд
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата? Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Засилен интерес към HPV ваксината: Около 8 000 са поставените дози...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Има ли нови разкрития по случая "Епстийн" и как се...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ