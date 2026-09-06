Илиан Илиев: Разделихме две полувремена

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си от съдийството на мача на неговия тим, загубен с минималното 0:1 от тима на Локомотив (Пловдив) в срещата между двата тима от осмия кръг на Първа лига.

„Като начало можем да кажем така - разделихме две полувремена. Локомотив влязоха по-добре в мача, вкараха, след това имахме някои ситуации, но не успяхме", каза Илиев.

След 8 мача Черно море е на 12-та позиция с едва 4 точки на сметката си.