ИЗВЕСТИЯ

Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

Илиана Раева: Магдалина Миневска е пожелала да се върне в ансамбъла

от БНТ
Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
Президентът на БФХГ вярва, че до квалификациите ще имаме оптимален състав, който още на първата олимпийска квалификация ще се бори за квота.

Илиана Раева
Снимка: Startphoto.bg
Бившата националка по художествена гимнастика Магдалина Миневска е изявила желание да се върне в състава на ансамбъла. Световната шампионка е заявила намерението си пред старши треньора Весела Димитрова. Това съобщи президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева в интервю за БНР.

„Ние търсим най-доброто – състезателки, които могат да се представят по възможно най-добрия начин при задаващата се огромна конкуренция. Прогнозата ми от преди две години вече е факт – конкуренцията ще се разнообрази изключително много, както в индивидуалното, така и при ансамблите, благодарение на новия правилник. На нас ни трябват състезателки, които психически да издържат. Физически винаги сме били прекрасно подготвени. Всеки път, когато нашите момичета са изигравали съчетанията си без грешки, сме получавали най-висока оценка при ансамблите на състезанията", каза Раева.

"Това, което се случва в ансамбъла, е едно голямо текучество. В последните години има чести смени на състезателките и ние трябва да направим всичко възможно това да се преустанови. Разбира се, в повечето случаи тези смени са били наложителни по една или друга причина. В момента се залага на състезателки, които психически могат да издържат на тази конкуренция. Дори добре подготвените гимнастички не са застраховани от грешки, но това, което Весела се опитва да направи, е да създаде състав, който да издържи на тази огромна конкуренция, и се надявам да го постигнем. Аз съм много радостна, че Маргарита Василева се върна в отбора. Магдалина Миневска също е пожелала да се върне, като условието е да свали килограмите си преди това. Това са две много опитни и рутинирани гимнастички. Вярвам, че до квалификациите ще имаме оптимален състав, който още на първата олимпийска квалификация да се бори за квота", обясни президентът на БФХГ.

Илиана Раева коментира и назначаването на Кристина Илиева за старши треньор на националния отбор за девойки в индивидуалното направление.

„Когато видя потенциал в един треньор, винаги се старая да му създам най-добрите условия за развитие. Кристина има огромен талант и вече е доказала възможностите си с работата си в ансамбъла девойки. С назначаването ѝ целим да направим истински бум в индивидуалното направление. Освен подготовка и талант, се изискват смелост и отдаденост. Сигурна съм, че този, който спечели конкурса, ще продължи традицията на Кристина Илиева и Жанина Иванова. Това е важна стъпка за развитието на българската художествена гимнастика.”

По отношение на инфраструктурата, Раева посочи, че проектът за разширение на залата по художествена гимнастика в НСБ „Раковски“ е почти завършен бюрократично и документално.

„След непрекъснато наблюдение от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, шефа на НСБ Пламен Манолов и архитекта г-н Тошков, можем да кажем, че сме на финалната права. Очакваме първата копка да бъде до края на октомври. Надявам се ситуацията в България да остане спокойна, за да може проектът най-накрая да стартира”, заяви Раева.

Тя сподели впечатленията си и от националните шампионати за ансамбли.

„Много съм доволна от това, което видях. Очарована съм от усилията на треньорите и представянето на ансамблите при най-малките. Радвам се за завръщането на ЦСКА със златния медал на без уред – отдавна не са имали такова впечатляващо участие. Но всички клубове се постараха да дадат най-доброто според възможностите на своите деца. С всяка изминала година държавните първенства за ансамбли стават все по-добри. Адмирации за треньорите и клубовете”, изрази задоволството си Раева.

По отношение на предстоящото държавно клубно първенство добави:

„Предстои едно много емоционално и изпълнено с адреналин състезание, защото форматът е различен – всеки срещу всеки на принципа на елиминациите. Много е важно, че ще видим най-добрите ни състезателки от клубовете, включително и националните, и аз лично се надявам това състезание да поднесе изненади.”

