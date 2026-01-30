БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиян Радулов постигна втора победа за деня за полуфинал на сингъл в Анталия

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Нов успех за българина в Турция.

илиян радулов класира четвъртфиналите тенис турнир мадрид
Снимка: БТА
Слушай новината

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 000 долара.

20-годишният Радулов победи на четвъртфиналите унгареца Атила Борош с 5:7, 6:4, 6:0 в мач, продължил 2 часа и 10 минути.

Българинът допусна обрат от 5:3 до 5:7 в първия сет, като при 5:4 пропусна два сетбола на свой сервис. След това обаче Радулов показа по-висока класа и не остави шансове на съперника си. Националът изостана с 0:2 във втората част, но със серия от пет поредни гейма обърна до 5:2 и в крайна сметка затвори сета с 6:4. В третия сет Радулов доминираше изцяло, не загуби нито гейм и заслужено се класира за полуфиналите.

По-рано днес той записа още една победа, след като в среща от втория кръг надделя над поставения под №8 Денис Клок (Русия) с 6:7(3), 6:3, 6:2 за 2 часа и 39 минути игра.

Утре Радулов ще играе за място на финала срещу победителя от двубоя между втория поставен Макс Алкала Гури (Испания) и №5 в схемата Райън Нейбьор (Нидерландия).

Българинът доскоро се възстановяваше от контузия. Това е първият му турнир от юни миналата година насам, когато достигна полуфиналите в Кордоба (Испания), след като малко по-рано спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия (Испания).

#Илиян Радулов #Тенис тенис на червени кортове в турския курорт Анталия

