Илияна Йотова: Честността с аудиторията е златно правило в ораторското майсторство

Да бъдеш честен с аудиторията е златно правило, за да овладееш ораторското майсторство, заяви президентът Илияна Йотова на среща със студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които изучават курсовете „Политическа реторика“ и „Комуникационни умения“.

Младежите бяха от различни специалности – философия, регионално развитие, статистика, анализ на данни, софтуерно инженерство, приложна математика и информационни системи, но ги обединява интересът към ораторското изкуство. На срещата те поставиха различни въпроси, свързани с подготовката на речите на президента, нейния работен график и процеса на взимане на решения.

Пред младите хора Илияна Йотова сподели своя професионален опит и обясни, че независимо какъв пост е заемала, най-важна е била подготовката за всяко отделно събитие – да се проучи значимостта му, каква е аудиторията, кое е най-важното послание, което да стигне до хората.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Трябва да вярваш в това, което казваш, защото ние сме словото, което изричаме.“

В разговора студентите повдигнаха теми от вътрешнополитическия дневен ред на България и външната политика на страната.

Илияна Йотова, президент на Република България: „България отдавна е избрала своя път и той категорично е в Европейския съюз – страната ни трябва със самочувствие да защитава позициите си.“

Държавният глава посочи, че ЕС се нуждае от реформи, за да се върне към идеята на своите създатели за благоденстваща Европа – да засили производството, конкурентоспособността си, финансовата си стабилност.