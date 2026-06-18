Илияна Йотова откри XI издание на театралните празници „Звездите на театъра“ в Разлог

Вече 11 години Разлог дава гостоприемството си на родната култура чрез българския театър и артисти. Театралните празници „Звездите на театъра“ се превърнаха в традиция, която става част от дългия летопис на театралното изкуство на България. С тези думи президентът Илияна Йотова даде началото на XI издание на Националните празници „Звездите на театъра“ в Разлог.

Пред събралите се жители и гости на Разлог президентът заяви, че дивният град, скътан между три планини, целият се превръща в театрална сцена, която представя много житейски истории и огромния талант на българските театрални творци. „Когато изгаснат светлините в залата и осветена остане само сцената, човек заживява в друг свят, в който съпреживява различни човешки съдби“, каза Йотова и подчерта, че във време на тежки конфликти имаме още по-голяма нужда от общуване с вълшебното пространство на театъра.

Президентът поздрави кмета на Разлог Красимир Герчев за упоритостта, с която общината организира фестивала. Илияна Йотова благодари и на артистичния директор на фестивала Нона Йотова за любовта и всеотдайността, с която се отдава на театралните празници.

Фестивалът започна с постановката „Кой се бои от Вирджиния Улф“ на Малък градски театър „Зад канала“, сред зрителите на която беше и президентът Йотова.

.