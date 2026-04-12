Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Императорските пингвини вече са застрашен вид

Императорските пингвини вече са застрашен вид
Снимка: БТА
Императорските пингвини са сред най-застрашените животни на планетата заради климатичните промени. Това показва новият списък на Международен съюз за опазване на природата.

Причината е топенето на морския лед в Антарктида. Тези пингвини зависят изцяло от него – върху леда се размножават, почиват и отглеждат малките си.

Учените предупреждават, че ако затоплянето продължи, популацията им може да намалее наполовина до 2080 година.

Проблемът е сериозен – без стабилен лед пингвините губят мястото, където снасят яйцата си. Ако ледът се стопи твърде рано, малките не оцеляват.

Освен това храната им също намалява, защото рибите и другите морски обитатели, от които се хранят, изчезват или се местят.

Специалистите определят императорските пингвини като „вид сигнал“ – по тях може да се види колко бързо се променя климатът.

Ако не се намалят вредните емисии, учените предупреждават, че тези птици може да не успеят да се приспособят навреме.

ТОП 24

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
1
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
2
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
За силата да продължиш напред - разказва един от машинистите, преживял катастрофата край Локорско
4
За силата да продължиш напред - разказва един от машинистите,...
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в Исламабад
5
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в...
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина
6
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
3
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
4
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
5
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
6
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...

Още от: По света

Астронавтите от „Артемис II“ се завърнаха на Земята
Астронавтите от „Артемис II“ се завърнаха на Земята
Учени откриха: кучетата са били до хората още преди 16 000 години Учени откриха: кучетата са били до хората още преди 16 000 години
Чете се за: 01:42 мин.
"Артемис II“ приключи мисията си около Луната и се връща към Земята "Артемис II“ приключи мисията си около Луната и се връща към Земята
Чете се за: 00:45 мин.
Католиците по света празнуват Великден Католиците по света празнуват Великден
Чете се за: 00:22 мин.
Откриха древни животни, които променят историята на еволюцията Откриха древни животни, които променят историята на еволюцията
Чете се за: 01:20 мин.
Земята от Космоса: астронавтите на път към Луната показаха първите снимки Земята от Космоса: астронавтите на път към Луната показаха първите снимки
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
България отбеляза Възкресение Христово с вяра и надежда в доброто България отбеляза Възкресение Христово с вяра и надежда в доброто
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска" Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска"
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка (ОБЗОР) След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка (ОБЗОР)
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
32-часово примирие между Украйна и Русия за Великден
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Решителен ден за Унгария: Днес се провеждат парламентарни избори
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Надежда и благослов: Великден в скалния манастир „Св. Димитър...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
