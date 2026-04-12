Императорските пингвини вече са застрашен вид

Императорските пингвини са сред най-застрашените животни на планетата заради климатичните промени. Това показва новият списък на Международен съюз за опазване на природата.

Причината е топенето на морския лед в Антарктида. Тези пингвини зависят изцяло от него – върху леда се размножават, почиват и отглеждат малките си.

Учените предупреждават, че ако затоплянето продължи, популацията им може да намалее наполовина до 2080 година.

Проблемът е сериозен – без стабилен лед пингвините губят мястото, където снасят яйцата си. Ако ледът се стопи твърде рано, малките не оцеляват.

Освен това храната им също намалява, защото рибите и другите морски обитатели, от които се хранят, изчезват или се местят.

Специалистите определят императорските пингвини като „вид сигнал“ – по тях може да се види колко бързо се променя климатът.

Ако не се намалят вредните емисии, учените предупреждават, че тези птици може да не успеят да се приспособят навреме.