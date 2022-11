Инцидентът с ракета в Полша: Какво се знае до момента?

Двама души загинаха, след като ракета се разби в полско село. Според Варшава тя вероятно е изстреляна от украинската противовъздушна отбрана в отговор на руска атака. Няма доказателства, че става дума за умишлено нападение. Няма данни за готвена атака от страна на Русия срещу НАТО. Това съобщи генералният секретар на Пакта Йенс Столтенберг сред среща на посланиците на страните от Алианса.

Москва отрече съпричастност към инцидента. А Киев поска незабавен достъп до мястото на експлозията.

Няма конкретна заплаха за България. Това стана ясно след извънредно съвместно заседание на комисиите по външни работи и по отбрана, свикани заради инцидента.

Ето и хронологията на инцидента и реакции:

Малко преди 5 следобед на 15 ноември експлозия избухва в района на полското село Пшевдов в Източна Полша, близо до границата с Украйна. Загиват двама души. Вчера Русия извършваше масирани удари срещу различни градове в Украйна, но Москва отрече да е отговорна за инцидентаи го определи като украинска провокация.

Полският премиер Матеуш Моравецки още снощи свика спешно заседание на правителствената комисия за национална сигурност и отбрана. Варшава засили охраната на въздушното си пространство и поиска свикване на заседание на НАТО, базирано на член 4 от договора на Алианса. Т.е. - съюзниците се срещат за консултации, когато става въпрос за заплаха за националната сигурност. Започна разследване на инцидента.

Полският президент Анджей Дуда проведе разговори с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и с президента на САЩ Джо Байдън. Дуда беше умерен пред медиите:

След експлозията в Полша: Ще задейства ли Варшава член 4 на НАТО?

Рано тази сутрин се проведе извънредна среща на лидерите на страните от Г-20, ръководена от Джо Байдън. Пред журналисти американският президент заяви, че е рано да се твърди, че инцидентът е в резултат на руска ракета.

Русия заяви, че удари са нанасяни не по-близо от 35 километра от украинско-полската граница.

Москва твърди, че разпознава по снимки на отломките ракетата в Полша като украинска ЕС-300.

Песков обърна внимание на "доста сдържаната и значително по-професионална реакция" на американската страна и на американския президент Джо Байдън.

Според Киев, виновни са именно руските сили.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна - Алексей Данилов, написа, в Туитър, че иска незабавен достъп на украински специалисти до мястото на инцидента и прикани за съвместно му разследване. Киев е готов да предостави доказателства за руска следа, се казва още в поста.

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a air defense missile.