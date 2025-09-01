Индекс на общественото напрежение ще мери степента на тревожност и спокойствие у нас

Индекс на общественото напрежение ще мери степента на тревожност и спокойствие на българите. Механизмът е разработен от Центъра за анализ и кризисни комуникации (ЦАКК) и социологическа агенция „Мяра“, съвместно с платформата „Сенсика“.

Първите данни се очакват в началото на октомври и ще са за третото тримесечие на тази година. Индексът ще се изчислява на всеки три месеца и ще се базира на 21 показателя с различна тежест. Факторите са селектирани в три групи: държавност и среда - икономическа и политическа среда, инфлация, природни катаклизми; благосъстояние –материално състояние, очаквания за цените, доверие в институциите; публичност.

Александър Христов от ЦАКК отбеляза, че такъв инструмент за периодично изследване се въвежда за първи път.

"Можем да видим във всеки един момент кое движи недоволството, кое дава спокойствие и оттам нататък вече да търсим решения", добави той.

Основателят на агенция „Мяра“ Първан Симеонов посочи, че индексът се тества, за да бъде максимално надежден. По думите му той е моментна снимка на обществената нагласа и може да бъде едновременно инструмент за диагноза и прогноза.

"Този индекс е направен така, че да отчита кога градусът на напрежение се е повишил до такава степен, че недоволството по отделни казуси се превръща в недоволство към модела, към държавата, към властта", отбеляза той. "Пожари, инциденти, катаклизми, можем да предположим, че натрупаното напрежение около тези неприятни събития може да се прехвърли върху недоволство от приемането на еврото", добави Александър Христов.

Попитан за старта на политическия сезон, Първан Симеонов заяви, че основната рамка на политическия процес ще бъдат предстоящите президентски избори като тест за настоящата власт.

"В тази рамка ще се разположат теми, свързани с цени, със съдбата на правителството, с възможни други избори, с еврото и с неща, които не можем да предположим", коментира Симеонов.

По думите му „залогът за всички, започващи политическия сезон, ще бъде как ще се позиционират накрая за президентските избори, които вероятно ще бъдат своеобразен референдум за оценка на текущото управление“.