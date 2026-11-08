Интер прекъсна победната серия на Комо и се доближи на точка от върха в Серия А

Интер победи Комо с 2:0 в двубой от италианската Серия А и се изкачи на второто място във временното класиране. С успеха си миланският гранд прекъсна серията от четири поредни победи на състава, воден от Сеск Фабрегас, и се доближи само на точка от лидера Лацио.

"Нерадзурите“ демонстрираха превъзходството си още в началните минути и успяха да решат изхода на срещата с две бързи попадения.

Резултатът беше открит в 12-ата минута, когато Джед Спенс намери Франческо Еспозито в наказателното поле, а нападателят се възползва от подаването и изпрати топката в мрежата за 1:0.

Само седем минути по-късно Интер удвои преднината си. След разбъркване пред вратата на гостите Маркюс Тюрам се ориентира най-бързо и реализира второто попадение за домакините.

Ранният аванс позволи на миланския тим да контролира развитието на двубоя и да запази преднината си до последния съдийски сигнал.

Поражението сложи край на успешната серия на Комо, който беше записал четири последователни победи в първенството след равенството с Рома през октомври. Въпреки загубата отборът на Сеск Фабрегас остава сред водещите състави в Серия А.

След успеха Интер заема втората позиция в класирането, само на точка зад Лацио, който по-рано през деня завърши наравно с Наполи.

Рома е трети, на три точки пред четвъртия Милан, който има актив от 24 точки. Комо заема петото място с 23 пункта.