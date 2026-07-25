Интер проявява сериозен интерес към капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро

Интер е сред клубовете, които проявяват сериозен интерес към капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро, съобщават медиите в Италия. Въпреки това евентуален трансфер на световния шампион с Аржентина се очертава като финансово сложна сделка за „нерадзурите“.

Ръководството на италианския шампион търси нов централен защитник през летния трансферен прозорец, а Ромеро е една от основните цели. В списъка на клуба фигурира и Джон Стоунс, който е свободен агент след раздялата си с Манчестър Сити.

Според информацията Тотнъм е склонен да се раздели с 28-годишния бранител, ако получи достатъчно добра оферта. Договорът на аржентинеца с лондонския клуб е до лятото на 2029 година.

Ромеро пропусна заключителната част от миналия сезон заради контузия в коляното, а отсъствието му предизвика недоволство сред част от привържениците на „шпорите“. Въпреки това той приключи кампанията с 124 мача, 12 гола и четири червени картона във Висшата лига за петте си сезона в клуба.

Освен към Ромеро, Интер продължава да следи и десния бек Джед Спенс, макар интересът към него да е охладнял през последните седмици. Сред останалите варианти за подсилване на фланга са Вандерсон от Монако и Гивайро Рийд от Фейенорд.

Междувременно мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби призна, че клубът все още не е приключил със селекцията си и настоява за привличането на още двама офанзивни футболисти преди затварянето на трансферния прозорец. Италианският специалист добави, че ръководството работи активно по намирането на подходящите попълнения, с които да завърши изграждането на отбора за новия сезон.