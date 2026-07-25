Ипсуич осъществи трансфера на Дайзен Маеда от Селтик

Ипсуич Таун официално привлече японския национал Дайзен Маеда от Селтик. Новакът във Висшата лига обяви трансфера в събота, а според британските медии сделката е на стойност около 10 милиона британски паунда.

28-годишният нападател, който представяше Япония на световното първенство, призна, че с преминаването си в английския клуб е сбъднал една от най-големите си мечти.

"Винаги съм мечтал да играя във Висшата лига и съм много щастлив, че осъществявам тази мечта с този клуб. Още по време на разговорите почувствах колко силно ме желаят и това ме накара да се почувствам добре дошъл. Искам да се раздавам във всеки мач, да вкарвам голове и да помагам с асистенции на отбора“, заяви Маеда.

Японецът оставя впечатляваща следа в Селтик, където реализира 79 попадения в 212 официални срещи и помогна на "детелините“ да спечелят пет шампионски титли на Шотландия.

За националния отбор на Япония нападателят има 30 мача и пет гола, като се разписа и при равенството 1:1 срещу Швеция на световното първенство.

Маеда е петото ново попълнение на Ипсуич през летния трансферен прозорец. Тимът ще започне участието си във Висшата лига с домакинство на Съндърланд на 22 август, а от клуба се надяват опитът и скоростта на японския национал да помогнат в битката за оцеляване през новия сезон.