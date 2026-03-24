Иржи Лехечка се класира за четвъртфиналите на турнира в Маями

Иржи Лехечка се класира за четвъртфиналите на тенис турнира Мастърс 1000 на твърди кортове в Маями, САЩ. Поставеният под №21 чех победи с 6:4, 6:7 (4), 6:2 шестия в схемата Тейлър Фриц.

Лехечка, който се намира на 22-ро място в световната ранглиста, направи пробив за 3:2 в първия сет, след което поведе в двубоя. Представителят на домакините изравни след тайбрек. В него Фриц поведе с 4:1, за да затвърди превъзходството си при 7:4.

В третата част чешкият тенисист спечели на два пъти подаването на съперника си и се поздрави с краен успех от втората си възможност след близо два часа и половина на корта.

В следващия кръг на турнира Иржи Лехечка ще играе срещу Мартин Ландалусе. Испанецът отстрани №32 Себастиан Корда след драматичен обрат с 2:6, 7:6 (6), 6:4.

Американецът пропусна мачбол при 6:5 в тайбрека на втория сет, след което загуби с 6:8.

В десетия гейм на третата част 20-годишният квалификант направи решаващ пробив и победи след 148 минути.

Французинът Артур Филс също продължава напред в Маями след победа с 6:4, 6:7 (4), 6:4 срещу неговия сънародник Валентен Вашро след 2 часа и 13 минути.