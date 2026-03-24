БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и...
Чете се за: 01:40 мин.
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна...
Чете се за: 04:37 мин.
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Чете се за: 03:12 мин.
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Чете се за: 05:22 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иржи Лехечка се класира за четвъртфиналите на турнира в Маями

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Чехът се наложи над Тейлър Фриц в три сета.

Иржи Лехечка
Снимка: БТА
Слушай новината

Иржи Лехечка се класира за четвъртфиналите на тенис турнира Мастърс 1000 на твърди кортове в Маями, САЩ. Поставеният под №21 чех победи с 6:4, 6:7 (4), 6:2 шестия в схемата Тейлър Фриц.

Лехечка, който се намира на 22-ро място в световната ранглиста, направи пробив за 3:2 в първия сет, след което поведе в двубоя. Представителят на домакините изравни след тайбрек. В него Фриц поведе с 4:1, за да затвърди превъзходството си при 7:4.

В третата част чешкият тенисист спечели на два пъти подаването на съперника си и се поздрави с краен успех от втората си възможност след близо два часа и половина на корта.

В следващия кръг на турнира Иржи Лехечка ще играе срещу Мартин Ландалусе. Испанецът отстрани №32 Себастиан Корда след драматичен обрат с 2:6, 7:6 (6), 6:4.

Американецът пропусна мачбол при 6:5 в тайбрека на втория сет, след което загуби с 6:8.

В десетия гейм на третата част 20-годишният квалификант направи решаващ пробив и победи след 148 минути.

Французинът Артур Филс също продължава напред в Маями след победа с 6:4, 6:7 (4), 6:4 срещу неговия сънародник Валентен Вашро след 2 часа и 13 минути.

#Мастърс 1000 в Маями 2026 #Иржи Лехечка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
1
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти,...
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
2
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
3
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран
4
Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
5
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии...
Барел петрол отново над 100 долара
6
Барел петрол отново над 100 долара

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
5
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Още от: Тенис

Александър Василев с първа победа на ниво Чаланджър за сезона
Александър Василев с първа победа на ниво Чаланджър за сезона
Елизара Янева се класира за втория кръг на турнир във Франция Елизара Янева се класира за втория кръг на турнир във Франция
Чете се за: 00:52 мин.
Пьотр Нестеров отпадна на крачка от финала в Ираклион Пьотр Нестеров отпадна на крачка от финала в Ираклион
Чете се за: 00:40 мин.
Димитър Кузманов с успешен старт на Чаланджър в Сплит Димитър Кузманов с успешен старт на Чаланджър в Сплит
Чете се за: 01:37 мин.
Швьонтек се раздели с треньора си след провала в Маями Швьонтек се раздели с треньора си след провала в Маями
Чете се за: 02:45 мин.
Рибакина срещу Пегула на четвъртфиналите в Маями Рибакина срещу Пегула на четвъртфиналите в Маями
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София
Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива? 1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива?
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Системата за средна скорост: Три пъти по-малко нарушители на пътя и...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Европол създаде ново звено за борбата с трафика на мигранти
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Референдум": Кои теми ще определят резултатите от...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ