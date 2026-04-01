Испанец спря Донски на финалната права за основната схема в Менорка

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски отпадна във финалния втори кръг на квалификациите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин загуби от поставения под номер 5 в схемата на пресявките Алекс Мартинес с 2:6, 6:7(3) за 102 минути игра. Испанецът започна силно и поведе убедително в първия сет, а във втория Донски пропусна аванс от 3:1, като в последвалия тайбрек съперникът му наложи контрол и затвори мача.

Въпреки отпадането, Донски заработи 810 евро и 2 точки за световната ранглиста, където заема 704-ото място.

Българинът ще продължи участието си в турнира на двойки, където заедно със Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, ще се изправят срещу Александър Мерино (Перу) и Кристоф Негриту (Германия) в първия кръг.





