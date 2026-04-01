Испанец спря Донски на финалната права за основната схема в Менорка

Българинът отстъпи в решителния кръг на квалификациите, но продължава на двойки
Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски отпадна във финалния втори кръг на квалификациите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) с награден фонд 160 680 евро.
27-годишният българин загуби от поставения под номер 5 в схемата на пресявките Алекс Мартинес с 2:6, 6:7(3) за 102 минути игра. Испанецът започна силно и поведе убедително в първия сет, а във втория Донски пропусна аванс от 3:1, като в последвалия тайбрек съперникът му наложи контрол и затвори мача.
Въпреки отпадането, Донски заработи 810 евро и 2 точки за световната ранглиста, където заема 704-ото място.
Българинът ще продължи участието си в турнира на двойки, където заедно със Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, ще се изправят срещу Александър Мерино (Перу) и Кристоф Негриту (Германия) в първия кръг.