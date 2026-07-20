Испания оглави световната ранглиста на ФИФА, България прогресира с две позиции

Испания официално се изкачи на първото място в световната ранглиста на ФИФА, след като триумфира със световната титла на Мондиал 2026. Новите шампиони на планетата събраха 1995.88 точки и изпревариха досегашния лидер Аржентина, който вече заема втората позиция с 1970.37 точки.

Третото и четвъртото място остават непроменени, като Франция и Англия запазват позициите си след силното си представяне на Световното първенство. Топ 10 допълват Бразилия, Мароко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико.

Добри новини има и за българския национален отбор. Селекцията на Александър Димитров се изкачи с две места и вече заема 85-ата позиция с актив от 1271.68 точки.

"Лъвовете“ изпревариха Нова Зеландия и Хаити – два от участниците на Мондиал 2026, които загубиха позиции след незадоволителното си представяне на световните финали.

Въпреки че България не записа победа в последните си две приятелски срещи – поражение с 0:1 от Черна гора в Пловдив и равенство 2:2 като гост на Молдова, националният тим отбелязва лек прогрес в класирането на ФИФА.