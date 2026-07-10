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Испания разкри мрежа, произвеждала 8 млн. незаконни цигари дневно

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 01:40 мин.
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испания разкри мрежа произвеждала милиона незаконни цигари дневно
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Испанските власти разбиха две международни престъпни организации, които управлявали шест нелегални фабрики за цигари с капацитет да произвеждат почти осем милиона фалшиви цигари дневно.

Операцията беше проведена от Гражданската гвардия в координация с Европол и правоохранителните органи на Полша и Литва и доведе до 50 ареста след акции в Аликанте, Куенка, Уелва, Мурсия, Севиля и Толедо. Властите иззеха над 20 милиона фалшиви цигари, 38,4 метрични тона тютюн, 18 превозни средства, криптирани електронни устройства, огнестрелно оръжие и 170 000 евро в брой. Стойността на иззетите тютюневи изделия е оценена на над 10 милиона евро. Двама полски бегълци бяха екстрадирани, а седем заподозрени бяха задържани под стража.

Според следователите престъпните мрежи произвеждали фалшиви версии на известни марки цигари за разпространение в Испания и други европейски държави, включително Португалия, Франция и потенциално Обединеното кралство. Фабриките снабдявали и други престъпни групи, а в производствените обекти били настанени експлоатирани работници в импровизирани жилищни помещения.

Разследването започна преди седем години, след като разузнавателна информация от Европол и властите на Полша и Литва идентифицира престъпна мрежа, ръководена от поляци, действаща от Испания.

#престъпна мрежа #полицията в Испания #нелегални цигари

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