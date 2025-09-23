ITF обяви Елизара Янева за тенисистката с най-голям скок в световната ранглиста

Елизара Янев получи признание за своето силно представяне. ITF (Международната тенис асоциация) обяви българката за състезателката с най-голям скок в световната ранглиста по тенис за жени.

18-годишната тенисистка се придвижи в седмичната класация напред със 194 позиции и вече се намира на 464-то място (на живо е номер 458). Това е най-доброто ѝ класиране до момента и е ясен знак, че новото поколение български тенисистки настъпва уверено на международната сцена.

През уикенда тя спечели титлата на сингъл на турнира на клей за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup" с награден фонд 40 хиляди долара.

Янева получи специални поздрави от академията на Рафаел Надал по случай впечатляващия успех.

Ето какво написаха от официалния профил на академията на Надал: