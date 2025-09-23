ITF обяви Елизара Янева за тенисистката с най-голям скок в световната ранглиста

Българката с прогрес в класацията след спечелването на титлата в Пазарджик.
Елизара Янев получи признание за своето силно представяне. ITF (Международната тенис асоциация) обяви българката за състезателката с най-голям скок в световната ранглиста по тенис за жени.
18-годишната тенисистка се придвижи в седмичната класация напред със 194 позиции и вече се намира на 464-то място (на живо е номер 458). Това е най-доброто ѝ класиране до момента и е ясен знак, че новото поколение български тенисистки настъпва уверено на международната сцена.
През уикенда тя спечели титлата на сингъл на турнира на клей за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup" с награден фонд 40 хиляди долара.
Янева получи специални поздрави от академията на Рафаел Надал по случай впечатляващия успех.
Ето какво написаха от официалния профил на академията на Надал:
"Янева току-що спечели първата си титла от категория W50 в Пазарджик! Тази победа е още по-специална, защото само преди няколко месеца тя претърпя контузия, която я извади от игра за цял месец, докато се възстановяваше в академията. Това беше едва вторият ѝ турнир след завръщането и вече вдигна трофея! Невероятно завръщане и голяма крачка напред в кариерата ѝ."