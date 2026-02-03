БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Показахме, че с Левски сме най-стойностните отбори.

ивайло чочев всяка година става все трудно печелим купите
Снимка: startphoto.bg
Ивайло Чочев смята, че за Лудогорец е все по-трудно да завоюва трофеи при спечелването на Суперкупата на България. На Националния стадион „Васил Левски“ разградчани надвиха Левски с 1:0. Българският национал не спести и похвалите си за играта на „сините“.

Всяка година печелим купите все по-трудно, защото отборите са все по-мотивирани срещу нас, но мисля, че с Левски показваме, че сме най-стойностните отбори. Левски е много силен отбор и в първенството ще ни бъде много трудно. Мисля, че ние все още сме по-добрият отбор. Всяка победа дава самочувствие. Левски винаги е голям дразнител, но ние искаме да печелим във всеки един мач. Днес стояхме много добре, бяхме компактни, но нашата цел е да печелим всеки мач", каза Чочев.

Свързани статии:

Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне
Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне
Понякога не трябва да играеш красив футбол, а да печелиш...
Чете се за: 01:45 мин.
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Разградчани посякоха "сините" през второто полувреме по пътя към...
Чете се за: 04:15 мин.
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #ПФК Лудогорец #Ивайло Чочев

