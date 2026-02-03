Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите

Ивайло Чочев смята, че за Лудогорец е все по-трудно да завоюва трофеи при спечелването на Суперкупата на България. На Националния стадион „Васил Левски“ разградчани надвиха Левски с 1:0. Българският национал не спести и похвалите си за играта на „сините“.

„Всяка година печелим купите все по-трудно, защото отборите са все по-мотивирани срещу нас, но мисля, че с Левски показваме, че сме най-стойностните отбори. Левски е много силен отбор и в първенството ще ни бъде много трудно. Мисля, че ние все още сме по-добрият отбор. Всяка победа дава самочувствие. Левски винаги е голям дразнител, но ние искаме да печелим във всеки един мач. Днес стояхме много добре, бяхме компактни, но нашата цел е да печелим всеки мач", каза Чочев.