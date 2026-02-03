Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне

Бърнард Текпетей е на мнение, че увереността на Левски ще спадне след победата на Лудогорец в мача за Суперкупата на България. Разградчани излъгаха „сините“ с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Ганаецът се превърна в герой за разградчани, отбелязвайки победния гол.

Крилото коментира как „орлите“ са стигнали до ценния успех и каза, че на столичния тим няма да му е лесно срещу тях до края на сезона.

"Откакто се върнах след контузията, за мен не е лесно, но съм щастлив. Радвам се, че помогнах да спечелим Суперкупата. Двубоят е много "горещ", когато влизаш през втората част. Напрежението става все по-голямо, но най-важното е, че спечелихме. Когато си играл такива мачове знаеш, че в тях няма добър футбол, а битка. Това видяхме и днес. Понякога не трябва да играеш красив футбол, а да печелиш единоборствата. Не можем да се предадем", каза той.

Една от основните фигури на отбора от Разград коментира и битката между двата отбора в първенството, където столичани имат седем точки аванс.

"Победихме и тяхната увереност ще спадне. След седмица отново ще играем с тях в Разград. Левски трябва да държи главата горе. Ние трябва да подобрим, каквото можем. Няма да се предадем. Шампионатът няма да бъде лесен за тях. Ще го направим много труден", заяви Текпетей.