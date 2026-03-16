Георги Клисурски и Димитър Бербатов обсъдиха данъчни стимули за подкрепа на спорта

Възможностите за закон за меценатството и по-добро финансиране на детско-юношеския спорт бяха сред основните теми на срещата

Министърът на финансите Георги Клисурски и съветникът на министър‑председателя по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов проведоха среща, на която обсъдиха възможностите за по‑ефективна подкрепа на спорта и младежките инициативи чрез финансови и данъчни механизми.

Основна тема на разговора бяха възможностите за въвеждане на допълнителни данъчни облекчения в Закона за корпоративното подоходно облагане за компании и дарители, които инвестират в спортна инфраструктура, детско‑юношески школи и развитието на млади таланти.

"Държавата трябва да създава ясни и предвидими стимули за бизнеса, когато той инвестира в дейности с висока обществена стойност, каквито са спортът и развитието на младите хора“, подчерта Клисурски.

По време на срещата Бербатов представи и идеи за създаване на законодателна рамка за меценатството, която да насърчава частните инвестиции в спорта. Според него подобна мярка може да отвори нови възможности за устойчиво финансиране на спортни проекти и програми за развитие на млади спортисти.

"Много компании биха подкрепили спорта, ако имат ясна и работеща рамка за това. Закон за меценатството и данъчни стимули биха могли да насърчат подобни инвестиции и да дадат силен тласък на детско‑юношеския спорт“, заяви Бербатов.

В разговора беше засегната и темата за устойчивото финансиране на спорта. По думите на Бербатов е възможно да се търсят нови източници на средства, които да подпомагат развитието на подрастващите чрез инвестиции в спортни дейности.

Двамата се обединиха около необходимостта от по‑добро заплащане на лицензираните треньори и увеличаване на инвестициите в детско‑юношеския спорт, като подчертаха, че мотивацията на специалистите е пряко свързана с качеството на подготовката на младите спортисти.

