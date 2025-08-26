БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се...
Чете се за: 03:17 мин.
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
БАБХ унищожи 28 хиляди патици заради три огнища на птичи...
Чете се за: 01:10 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов аут от турнир в Майорка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Българинът не успя срещу германец в първия кръг.

Иван Иванов аут от турнир в Майорка
Снимка: БТА
Слушай новината

Иван Иванов отпадна още на старта на турнира от сериите „Чалънджър“ в Майорка. Действащият шампион за юноши на Уимбълдън отстъпи пред Джъстин Енгел с 6:7(6), 5:7 в мач от първия кръг. Турнирът е с награден фонд от 91 250 евро, носи името „Рафаел Надал Оупън“ и се организира от академията, в която тренира българинът.

В първия сет Иванов на два пъти допусна изоставане от пробив, но успя да го навакса и в двата случая. В тайбрека той спаси два сетбола при 4:6 точки, но в крайна сметка отстъпи с 6:8 точки срещу германеца.

Във втория сет българинът първи стигна до пробив за 4:3 гейма, но Енгел веднага изравни за 4:4. В деветия гейм Иванов имаше нови два брейкбола, но ги пропусна. Енгел изчака своя момент и нанесе удара си в 12-ия гейм, като с втория си мачбол сложи край на срещата след 2 часа и 3 минути игра.

Следващият съперник на Енгел ще бъде победителят от мача между номер 4 в схемата Юрий Родионов от Австрия и французина Матео Мартино.

За Иван Иванов, който все още търси първи успех на турнири ниво "Чалънджър", предстои участие на Откритото първенство на САЩ при момчетата. Турнирът започва в края на тази седмица.

#Иван Иванов тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
2
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
3
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?
4
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
5
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник
6
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Тенис

Ига Швьонтек с експресно класиране във втория кръг на US Open
Ига Швьонтек с експресно класиране във втория кръг на US Open
Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Порто Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Порто
Чете се за: 00:55 мин.
Три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки на тенис турнир в Брашов Три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки на тенис турнир в Брашов
Чете се за: 01:15 мин.
Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки в Ираклион Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки в Ираклион
Чете се за: 00:42 мин.
Денчева започна с победа във Вербие Денчева започна с победа във Вербие
Чете се за: 01:25 мин.
Нестеров стартира успешно участието си в Букурещ Нестеров стартира успешно участието си в Букурещ
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Черната пантера е забелязана край Тутракан?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ