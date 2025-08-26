Иван Иванов аут от турнир в Майорка

Иван Иванов отпадна още на старта на турнира от сериите „Чалънджър“ в Майорка. Действащият шампион за юноши на Уимбълдън отстъпи пред Джъстин Енгел с 6:7(6), 5:7 в мач от първия кръг. Турнирът е с награден фонд от 91 250 евро, носи името „Рафаел Надал Оупън“ и се организира от академията, в която тренира българинът.

В първия сет Иванов на два пъти допусна изоставане от пробив, но успя да го навакса и в двата случая. В тайбрека той спаси два сетбола при 4:6 точки, но в крайна сметка отстъпи с 6:8 точки срещу германеца.

Във втория сет българинът първи стигна до пробив за 4:3 гейма, но Енгел веднага изравни за 4:4. В деветия гейм Иванов имаше нови два брейкбола, но ги пропусна. Енгел изчака своя момент и нанесе удара си в 12-ия гейм, като с втория си мачбол сложи край на срещата след 2 часа и 3 минути игра.

Следващият съперник на Енгел ще бъде победителят от мача между номер 4 в схемата Юрий Родионов от Австрия и французина Матео Мартино.

За Иван Иванов, който все още търси първи успех на турнири ниво "Чалънджър", предстои участие на Откритото първенство на САЩ при момчетата. Турнирът започва в края на тази седмица.