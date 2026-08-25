БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов се класира за втория кръг на „Чалънджър“ в Англия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

победоносен старт иван иванов нотингам
Слушай новината

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на единично на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50" в Роухямптън (Англия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов победи с 6:0, 3:6, 6:4 30-годишния представител на домакините Райън Пенистън за два часа и две минути игра.

Българинът започна великолепно срещата и спечели първия сет с 6:0 само за 25 минути. Иванов обаче допусна пробив още в първия гейм на втората част, а след още един загубен сервис гейм в деветия гейм отстъпи с 3:6.

Националът показа страхотен характер в третата решителна част. Той изостана с 0:3, но изравни за 3:3. След 3:4 Иванов спечели три поредни гейма и триумфира с победата.

С успеха си Иванов заработи четири точки за световната ранглиста, в която през тази седмица се намира на 542-ро място. Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу победителя от мача между третия поставен британец Аластър Грей и сънародника му Джордж Лофхагън.

Друг национал на България Илиян Радулов загуби в първия кръг на сингъл със 7:6(0), 1:6, 4:6 от Джоанъс Мънди (Великобритания) за час и 54 минути. През предходната седмица 21-годишният Радулов победи този съперник на друг турнир в Роухямптън.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Иван Иванов тенис #Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Нидерландия заяви, че ще бойкотира "Евровизия 2027"
2
Нидерландия заяви, че ще бойкотира "Евровизия 2027"
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София
3
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS...
Силна лятна буря и градушка в София
4
Силна лятна буря и градушка в София
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
5
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
Шест автомобила горяха в Пловдив през нощта
6
Шест автомобила горяха в Пловдив през нощта

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Български тенис

Григор Димитров с лек прогрес в ранглистата
Григор Димитров с лек прогрес в ранглистата
Елизара Янева с нов рекорд в ранглистата Елизара Янева с нов рекорд в ранглистата
Чете се за: 01:47 мин.
Григор Димитров научи първото препятствие по пътя към основната схема на US Open Григор Димитров научи първото препятствие по пътя към основната схема на US Open
Чете се за: 02:40 мин.
Димитър Кисимов с първи голям триумф при мъжете след драматичен финал в Сърбия Димитър Кисимов с първи голям триумф при мъжете след драматичен финал в Сърбия
Чете се за: 02:07 мин.
Лидия Енчева остана на крачка от титлата в Сърбия Лидия Енчева остана на крачка от титлата в Сърбия
Чете се за: 02:17 мин.
Александър Донски триумфира с титлата на двойки в Квебек Александър Донски триумфира с титлата на двойки в Квебек
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който изчезна след бурята вчера
Продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който изчезна...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение в община Сатовча след поройните валежи Частично бедствено положение в община Сатовча след поройните валежи
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Частично бедствено положение в община Струмяни заради падналите проливни дъждове (СНИМКИ) Частично бедствено положение в община Струмяни заради падналите проливни дъждове (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дете е причинило големия пожар в Хасковско, който обхвана 14 хиляди декара Дете е причинило големия пожар в Хасковско, който обхвана 14 хиляди декара
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
В Бургас почитат паметта на полицаите, които загинаха при опит да...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
САЩ се готвят да отменят туристическите визи за чужденци, подали...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Парламентът се събира извънредно
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Шефът на сопотската болница: Общината си остави детето
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ