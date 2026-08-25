Иван Иванов се класира за втория кръг на „Чалънджър“ в Англия

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на единично на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50" в Роухямптън (Англия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов победи с 6:0, 3:6, 6:4 30-годишния представител на домакините Райън Пенистън за два часа и две минути игра.

Българинът започна великолепно срещата и спечели първия сет с 6:0 само за 25 минути. Иванов обаче допусна пробив още в първия гейм на втората част, а след още един загубен сервис гейм в деветия гейм отстъпи с 3:6.

Националът показа страхотен характер в третата решителна част. Той изостана с 0:3, но изравни за 3:3. След 3:4 Иванов спечели три поредни гейма и триумфира с победата.

С успеха си Иванов заработи четири точки за световната ранглиста, в която през тази седмица се намира на 542-ро място. Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу победителя от мача между третия поставен британец Аластър Грей и сънародника му Джордж Лофхагън.

Друг национал на България Илиян Радулов загуби в първия кръг на сингъл със 7:6(0), 1:6, 4:6 от Джоанъс Мънди (Великобритания) за час и 54 минути. През предходната седмица 21-годишният Радулов победи този съперник на друг турнир в Роухямптън.