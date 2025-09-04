Иван Иванов си подпечата мястото на четвъртфиналите при юношите на US Open

Иван Иванов си гарантира място на четвъртфиналите на US Open при юношите. Българинът надигра Максимус Дюсо със 7:6(3), 6:4 в мач от осминафиналите, който продължи 1:38 часа игра.

Така поставеният под №1 записа трета победа на турнира без да загуби сет на турнира, като успехът срещу американеца не дойде никак лесно. На четвъртфиналите Иванов ще срещне Макс Шьонхаус от Германия. Двамата играха един срещу друг на полуфиналите на Уимбълдън и Ролан Гарос, като си размениха по една победа.

Българинът пропусна сетбол при 6:5 в първия сет, но при втората си възможност в тайбрека не сбърка и поведе. Вторият сет отново бе равностоен, като Иванов направи ключов пробив в седмия гейм и с 6:4 завоюва победата.

По-рано и другият българин Александър Василев достигна до четвъртфиналите след победа със 7:5, 4:6, 7:6(7) срещу Ян Кумсат от Чехия за 2 часа и 20 минути.