Иван Иванов си подпечата мястото на четвъртфиналите при юношите на US Open

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Българинът елиминира американец след трудна победа.

иван иванов аут турнир майорка
Снимка: БТА
Иван Иванов си гарантира място на четвъртфиналите на US Open при юношите. Българинът надигра Максимус Дюсо със 7:6(3), 6:4 в мач от осминафиналите, който продължи 1:38 часа игра.

Така поставеният под №1 записа трета победа на турнира без да загуби сет на турнира, като успехът срещу американеца не дойде никак лесно. На четвъртфиналите Иванов ще срещне Макс Шьонхаус от Германия. Двамата играха един срещу друг на полуфиналите на Уимбълдън и Ролан Гарос, като си размениха по една победа.

Българинът пропусна сетбол при 6:5 в първия сет, но при втората си възможност в тайбрека не сбърка и поведе. Вторият сет отново бе равностоен, като Иванов направи ключов пробив в седмия гейм и с 6:4 завоюва победата.

По-рано и другият българин Александър Василев достигна до четвъртфиналите след победа със 7:5, 4:6, 7:6(7) срещу Ян Кумсат от Чехия за 2 часа и 20 минути.

