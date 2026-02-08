БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благодарен съм за цялата подкрепа, която получих и аз, и всички момчета от отбора, коментира тенисистът след края на сблъсъка с Белгия за Купа Дейвис.

Иван Иванов:С нетърпение очаквам следващата възможност да играя за България
Снимка: БТА
Слушай новината

17-годишният тенис талант Иван Иванов благодари на всички за получената позитивна енергия, след като отстъпи с 0:2 сета пред 72-ия в световната ранглиста Рафаел Колиньон в последния четвърти мач от двубоя между България и Белгия от Световната група на отборния турнир за Купа "Дейвис".

"Благодарен съм за цялата подкрепа, която получих и аз, и всички момчета от отбора. Ако започна от позитивните събития преди самия мач - лично аз събрах много позитивна енергия през цялата седмица. Подкрепата от българските фенове ме зареди много и за следващите турнири ще продължа да бъда с това хубаво чувство у мен", заяви Иванов.

Младият и перспективен български отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември.

"С нетърпение очаквам и следващата възможност да играя за България. Невероятно е да усещаш подкрепата на българската публика. Ще съм щастлив, ако с изявите си мога да запаля повече български деца по тениса", добави шампионът на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ, цитиран от Sport PR Events Managment.

"Сега заминавам за Испания, където ще взема участие в два Чалънджър турнира от най-високо ниво. Готов съм да играя най-добрия си тенис, наистина зареден от подкрепата в България", завърши той.

Иван Иванов отстъпи на Рафаел Колиньон в четвъртия мач за Купа Дейвис
Иван Иванов отстъпи на Рафаел Колиньон в четвъртия мач за Купа Дейвис
4:0 победи за белгийците.
Чете се за: 01:20 мин.
