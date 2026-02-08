БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елизара Янева загуби на финала на турнир за жени в Порто

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Българката ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Елизара Янева загуби финала на единично турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия). Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица загуби на финала на друг турнир в Порто, отстъпи пред седмата поставена Фиона Кроули (САЩ) със 7:6 (4), 3:6, 4:6 за 2:31 часа.

Янева спечели първия сет, след като поведе с 5:3 и взе тайбрека със 7:5. Във втората част след 3:3 американката направи серия от три поредни гейма и изравни. В решителната трета част българката направи ранен пробив, след което взе аванс от 4:2, но съперничката й отговори с четири гейма и след 6:4 стигна до крайния успех.

С поредното си силно представяне тя ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста и през следващата седмица ще бъде под номер 233.

Янева е спечелила три титли в турнирите за жени от ITF. Силната ѝ серия през сезона включва и второ място в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара), както и достигане до четвъртфиналите в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

