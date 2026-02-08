Забраняват социалните мрежи в Чехия за лица под 15-годишна възраст?

Чешкият премиер Андрей Бабиш се обяви за забрана на социалните мрежи в страната му за лица под 15-годишна възраст.

Във видеообръщение Бабиш сподели, че е разговарял с експерти, според които социалните медии са „ужасно вредни за подрастващите“.

Кабинетът му сериозно обмисля внасянето на такъв законопроект, това сподели вицепремиерът Карел Хавличек в ефира на телевизия Си Ен Ен.

Законопроектът може да стане факт още тази година. Тази седмица Испания и Гърция станаха поредните европейски страни, които предложиха използването на социални мрежи от подрастващите да бъде забранено.

Мерките, обявени от испанския премиер Педро Санчес предизвикаха критиката на собственика на платформата Екс Илън Мъск.

В края на миналия месец долната камара на френския парламент подкрепи закон, който ще забрани социалните медии като Снапчат, Инстаграм и Тикток за лица под 15 години.

Предстои гласуването му и в горната камара - Сената. А през декември Австралия стана първата страна в света, която изцяло забрани социалните мрежи за лица под 16 години.