Изабела Шиникова приключи в квалификациите на турнира в Оейраш

Спорт
Българката не успя срещу британка.

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова отпадна в квалификациите, а първата ракета на страната Виктория Томова ще започне от основната схема на сингъл на турнира по тенис УТА 125 на твърди кортове в Оейраш (Португалия) с награден фонд 115 хиляди долара.

Поставената под номер 6 в схемата на пресявките Шиникова отстъпи пред Найкта Бейнс (Великобритания) с 6:3, 2:6, 6:4 за близо два часа игра.

В решителната трета част българката загуби подаването си в десетия гейм и не успя да вземе мача.

Виктория Томова ще започне от основната схема с двубой срещу номер 6 Кейтлин Кеведо (Испания).

30-годишната софиянка ще играе и в надпреварата на двойки в тандем с Греет Минен (Белгия), а първите им съпернички ще бъдат представителките на Франция Карол Моне и Сара Ракотоманга Раджаона.

