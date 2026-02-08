Григор Димитров срещу представител на домакините на старта в Далас

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Надпреварата е от категория АТР 500 и с награден фонд 2 833 335 долара.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бившият №3 в световната ранглиста Григор Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ) в първия кръг на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ). Надпреварата е от категория АТР 500 и с награден фонд 2 833 335 долара. Двубоите от основната схема започват в понеделник.

21-годишният Микелсен заема 41-а позиция в световната ранглиста - на две места пред Димитров. Двамата не са се срещали в официален двубой.

При успех срещу американеца Григор Димитров ще играе срещу победителя от сблъсъка между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.

В квалификациите на турнира участва и друг българин - 19-годишният Георги Георгиев, който обаче допусна загуба в първия кръг на пресявките и отпадна.

Георги Георгиев отпадна в квалификациите в Далас, Григор Димитров започва от основната схема
Надпреварата е от категория АТР 500 и е с награден фонд 2 833 335...
Чете се за: 00:52 мин.
#тенис турнир в Далас 2026 # Григор Димитров

