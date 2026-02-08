Григор Димитров срещу представител на домакините на старта в Далас

Бившият №3 в световната ранглиста Григор Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ) в първия кръг на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ). Надпреварата е от категория АТР 500 и с награден фонд 2 833 335 долара. Двубоите от основната схема започват в понеделник.

21-годишният Микелсен заема 41-а позиция в световната ранглиста - на две места пред Димитров. Двамата не са се срещали в официален двубой.

При успех срещу американеца Григор Димитров ще играе срещу победителя от сблъсъка между третия поставен испанец Алехандро Давидович Фокина и квалификант.

В квалификациите на турнира участва и друг българин - 19-годишният Георги Георгиев, който обаче допусна загуба в първия кръг на пресявките и отпадна.