Георги Георгиев отпадна в квалификациите в Далас, Григор Димитров започва от основната схема

Българският тенисист Георги Георгиев допусна загуба в първия кръг на квалификациите на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ). Надпреварата е от категория АТР 500 и е с награден фонд 2 833 335 долара.

19-годишният българин отстъпи пред поставения под номер 2 в схемата на пресявките представител на домакините Закари Свайда с 3:6, 2:6 за 87 минути.

Георгиев участва за втора поредна година в този турнир, след като получи „уайлд кард“ за квалификациите.

Директно в основната схема пък ще започне Григор Димитров, за когото това ще бъде първи турнир след ранното отпадане (I кръг) на Australian Open през януари.