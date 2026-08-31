Иван Шишков: До края на 2028 г. трябва да приключи строителството на участъка Русе-Бяла и обхода на Бяла

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира изграждането на автомагистралата "Русе-Велико Търново".

По думите му, строителството в участъка, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 г.

Министър Шишков напомни, че финансирането на участъка Русе – Бяла и обхода на Бяла е в размер на 525 млн. евро - европейски и национални средства.

Шишков информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му успоредно с работата по магистралата на финална фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла – Плевен, който е възложен още през 2023 г.

Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. „Тази магистрала е Русе - Маказа и затова казвам, че тази магистрала ще бъде проектирана в цялост и тази магистрала ще бъде изградена в цялост", допълни той.

Трасето е разделено на три участъка, като за третия ЛОТ от Бяла до Велико Търново поръчката за изграждане беше спряна през август.

Бъдещата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България.

Строителството на автомагистралата „Русе - Велико Търново“ с обща дължина 132,84 км е разделено на 3 основни участъка: участък 1: Русе - Бяла с дължина 40,14 км, като за отсечката има готов технически проект, приключили отчуждителни процедури и издадено разрешение за строеж, участък 2 - Обход на град Бяла - 35,4 км, чието строителство започна през декември 2023 г. и участък 3: Бяла - Велико Търново - 57,2 км, за него през март 2025 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство. През август тази година обществена поръчка за близо 1,5 млрд. евро беше спряна заради нарушения в методиката на оценяването на офертите, които не могат да бъдат отстранени, без да се променят условията на тръжната процедура.

По-късно през деня министър Шишков ще се срещне в рамките на инициативата „Регионите говорят“ с представители на регионалните структури на МРРБ и кметове на общини.