БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:12 мин.
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Шишков: До края на 2028 г. трябва да приключи строителството на участъка Русе-Бяла и обхода на Бяла

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

Регионалният министър инспектира изграждането на автомагистралата "Русе-Велико Търново"

Иван Шишков, инспекция, АМ Русе - Велико Търново
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира изграждането на автомагистралата "Русе-Велико Търново".

По думите му, строителството в участъка, включително обхода на град Бяла, напредва и е планирано да приключи до края на 2028 г.

Министър Шишков напомни, че финансирането на участъка Русе – Бяла и обхода на Бяла е в размер на 525 млн. евро - европейски и национални средства.

Шишков информира, че се очаква в рамките на 30-40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето, което ще ускори изграждането на направлението към Велико Търново. По думите му успоредно с работата по магистралата на финална фаза за одобрение е проект за основен ремонт на пътя Бяла – Плевен, който е възложен още през 2023 г.

Той подчерта, че концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. „Тази магистрала е Русе - Маказа и затова казвам, че тази магистрала ще бъде проектирана в цялост и тази магистрала ще бъде изградена в цялост", допълни той.

Трасето е разделено на три участъка, като за третия ЛОТ от Бяла до Велико Търново поръчката за изграждане беше спряна през август.

Бъдещата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България.

Строителството на автомагистралата „Русе - Велико Търново“ с обща дължина 132,84 км е разделено на 3 основни участъка: участък 1: Русе - Бяла с дължина 40,14 км, като за отсечката има готов технически проект, приключили отчуждителни процедури и издадено разрешение за строеж, участък 2 - Обход на град Бяла - 35,4 км, чието строителство започна през декември 2023 г. и участък 3: Бяла - Велико Търново - 57,2 км, за него през март 2025 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство. През август тази година обществена поръчка за близо 1,5 млрд. евро беше спряна заради нарушения в методиката на оценяването на офертите, които не могат да бъдат отстранени, без да се променят условията на тръжната процедура.

По-късно през деня министър Шишков ще се срещне в рамките на инициативата „Регионите говорят“ с представители на регионалните структури на МРРБ и кметове на общини.

#автомагистрала Русе - Велико Търново #строителството #министър Иван Шишков #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Моторист загина след удар в къща в Берковица
3
Моторист загина след удар в къща в Берковица
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Василена Стоянова е големият победител на фестивала „Пирин фолк“ в Сандански
5
Василена Стоянова е големият победител на фестивала „Пирин...
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
3
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Регионални

Куче нападна и уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора
Куче нападна и уби 82-годишния си стопанин в Стара Загора
Струмяни се опитва да се върне към нормалния живот седмица след наводнението Струмяни се опитва да се върне към нормалния живот седмица след наводнението
Чете се за: 02:15 мин.
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
Чете се за: 03:02 мин.
Кръводарители с редки групи кръв търсят във Варна Кръводарители с редки групи кръв търсят във Варна
Чете се за: 01:32 мин.
Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда
Чете се за: 02:22 мин.
Продължава работата по потушаването на пожара над Рилския манастир Продължава работата по потушаването на пожара над Рилския манастир
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:12 мин.
По света
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
Чете се за: 01:30 мин.
По света
3 години в ремонт: Ще има ли първи учебен ден в Хуманитарната гимназия в Пловдив? 3 години в ремонт: Ще има ли първи учебен ден в Хуманитарната гимназия в Пловдив?
Чете се за: 01:42 мин.
Кръводарители с редки групи кръв търсят във Варна Кръводарители с редки групи кръв търсят във Варна
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
В защита на Ива - протест пред посолството на Република Северна...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Струмяни се опитва да се върне към нормалния живот седмица след...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Размяна на удари между САЩ и Иран, цените на петрола тръгнаха нагоре
Чете се за: 03:12 мин.
По света
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ