Иван Станев: Можехме да бъдем по-разумни

Старши треньорът на Нефтохимик Иван Станев призна, че възпитаниците му не са изиграли последната срещат от финалната серия по възможно най-разумния начин.

Бургазлии се поздравиха със сребърните медали в българския волейболен елит, след като загубиха финалната серия с Левски с 1:3 победи.

"Поздравления за Левски. Получи се стойностен двубой, с обрати и от двете страни. В тайбрека и в четвъртия гейм. Те взеха правилните решения. Ние можехме да бъдем по-разумни и да не допускаме толкова грешки. Тогава нещата можеха да се развият по друг начин. Ние сме с високо вдигнати глави. Благодарност към хората, които бяха днес с нас в залата", сподели той след срещата.

Според наставника отборът изпраща успешен сезон.