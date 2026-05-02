Иван Станев: Можехме да бъдем по-разумни

Старши треньорът на Нефтохимик увери, че отборът изпраща успешен сезон.
Старши треньорът на Нефтохимик Иван Станев призна, че възпитаниците му не са изиграли последната срещат от финалната серия по възможно най-разумния начин.
Бургазлии се поздравиха със сребърните медали в българския волейболен елит, след като загубиха финалната серия с Левски с 1:3 победи.
"Поздравления за Левски. Получи се стойностен двубой, с обрати и от двете страни. В тайбрека и в четвъртия гейм. Те взеха правилните решения. Ние можехме да бъдем по-разумни и да не допускаме толкова грешки. Тогава нещата можеха да се развият по друг начин. Ние сме с високо вдигнати глави. Благодарност към хората, които бяха днес с нас в залата", сподели той след срещата.
Според наставника отборът изпраща успешен сезон.
"Разочарованието е че, не играхме пети мач. Сезонът за Нефтохимик е успешен. Никой не може да каже каквото и да е негативно за момчетата. Благодарност към всички тях. Те преминаха през много тежки моменти. Нефтохимик направи страхотен сезон. Желанието ми е да продължа тук, но ще има разговори с ръководството на клуба. Работи се за следващата година", допълни наставникът.