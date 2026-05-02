Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Николай Желязков: Трета поредна година сме шампиони с различен състав

Спорт
Старши треньорът на Левски сподели радостта си след успеха над Нефтохимик

Николай Желязков
Старши треньорът на Левски Николай Желязков е изключително горд от факта, че за трета поредна година отборът стига до титлата с различен състав.

Столичните волейболисти спечелиха финалната серия с Нефтохимик с 3:1 победи след успех в мач №4 с 3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:19, 15:7) гейма.

"Един финал винаги е много тежък и емоционален, нервен, но и с много обрати. Бяхме близо във втория гейм да го затворим, но не успяхме. Нефтохимик даде всичко от себе си. След 2:1 за домакините започнахме да играем по-спокойно и по-добре. Това даде резултат и успяхме да бъде ефективни от този момент нататък. В петия гейм бяхме концентрирани и играхме волейбол, с който спечелихме титлата", сподели той след срещата.

Според него израстването на младите играчи ще се отплати в бъдеще.

"Щастлив съм, че опровергахме всички. Трета поредна година сме шампиони с различен състав. Това е нещо изключително ценно. Ние във втората среща заложихме на едно 16-годишно дете и това е бъдещето на волейбола. Израстването е голямо и това ще се покаже във времето. Тази година титлата е спечелена от отбора на Левски. Ако има някой, който да бъде отличен, това е Тодор Скримов, но работата на абсолютно всички в клуба е много добра", допълни наставникът.

Левски триумфира с трета поредна титла в мъжкия волейболен елит на България
