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Ивана Ангелова продължава със силните си изяви в конния спорт

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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ивана ангелова продължава силните изяви конния спорт
Снимка: БФКС
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Ивана Ангелова записа поредно силно представяне на най-престижния форум за млади коне в света – FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses в Ланакен (Белгия).

​В категорията за 7-годишни коне, в конкуренция от близо 200 тандема, българската състезателка и жребецът Ошкош постигнаха отлични резултати. ​

Ангелова завърши на 9-о място от 195 коня в първата квалификация след чист паркур и в двата манша. В общото подреждане след двете квалификационни изпитания, тя зае 48-о място и остана на крачка от класиране за големия финал.

В началото на септември талантливата ни състезателка в тандем с кон Интро спечели първото изпитание в категорията Млади коне на Балканиадата по прескачане на препятствия в Солун, Гърция. Ивана запази високото ниво през целия шампионат и увенча представянето си с бронзовия медал в крайното индивидуално класиране в тази категория.

Малко преди това, също в Солун, тандемът зае седмо място на Гран При с височина на препятствията 145 см на международния турнир CSI2*-W.

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#Ивана Ангелова

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