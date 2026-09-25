БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антон Дацински е победител в поредното издание на турнира по прескачане на препятствия "Купа Република България"

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

БНТ 3 излъчи на живо всичките четири състезания от веригата, която събра елита на конния спорт у нас.

Слушай новината

След четири оспорвани кръга, технични паркури, висок адреналин и незабравими емоции, националният турнир по прескачане на препятствия "Купа Република България" завърши в курортен комплекс "Албена".

Шампион и краен победител в турнира след 4-те кръга стана националния ни състезател Антон Дацински с кон Караско.

Носител на Приз "Албена" в последното състезание е Красимир Димитров с Лост ин Ю. Второто място зае един от най-перспективните ни ездачи Венцислав Изов с кобила Карел, трети се нареди доайенът в конния спорт Стоян Китаровски с Арена оф Ескус Зет.

В категория Деца до 14 години първа се класира Александра Атанасова с Адана. При пони ездачите на най-високото стъпало в първия ден на финалната надпревара застана Делия Василева със Сън Райс, а през втория ден челната позиция завоюва Кристияна Димитрова с пони Росина.

"Купа Република България" се проведе в четири кръга. Началото бе поставено в Панагюрище в началото на май. През юли се състояха вторият и третият турнир, като домакини бяха Приморско и "Албена". В курортния комплекс бе сложен и край на надпреварата.

Всички състезания бяха излъчени на живо по БНТ 3.

#Купа Република България по конен спорт 2026 #Антон Дацински

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
3
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
4
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
5
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син
6
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Почина Марина Влади
3
Почина Марина Влади
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Други спортове

Радослав Росенов излиза за златото на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София
Радослав Росенов излиза за златото на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София
Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение
Чете се за: 03:37 мин.
Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Гран при на Азербайджан във Формула 2 Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Гран при на Азербайджан във Формула 2
Чете се за: 03:17 мин.
Ивана Ангелова продължава със силните си изяви в конния спорт Ивана Ангелова продължава със силните си изяви в конния спорт
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3 Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
13234
Чете се за: 02:27 мин.
Гледайте колездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3 Гледайте колездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

С по-тънка хартия ще гласуваме на вота на 25 октомври
С по-тънка хартия ще гласуваме на вота на 25 октомври
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Започва предизборната кампания Започва предизборната кампания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“? Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“?
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Социолози: Очертава се ниска избирателна активност на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Живеещите в района на свлачището в "Аспарухово" -...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ