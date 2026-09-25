Антон Дацински е победител в поредното издание на турнира по прескачане на препятствия "Купа Република България"

След четири оспорвани кръга, технични паркури, висок адреналин и незабравими емоции, националният турнир по прескачане на препятствия "Купа Република България" завърши в курортен комплекс "Албена".

Шампион и краен победител в турнира след 4-те кръга стана националния ни състезател Антон Дацински с кон Караско.

Носител на Приз "Албена" в последното състезание е Красимир Димитров с Лост ин Ю. Второто място зае един от най-перспективните ни ездачи Венцислав Изов с кобила Карел, трети се нареди доайенът в конния спорт Стоян Китаровски с Арена оф Ескус Зет.

В категория Деца до 14 години първа се класира Александра Атанасова с Адана. При пони ездачите на най-високото стъпало в първия ден на финалната надпревара застана Делия Василева със Сън Райс, а през втория ден челната позиция завоюва Кристияна Димитрова с пони Росина.

"Купа Република България" се проведе в четири кръга. Началото бе поставено в Панагюрище в началото на май. През юли се състояха вторият и третият турнир, като домакини бяха Приморско и "Албена". В курортния комплекс бе сложен и край на надпреварата.

Всички състезания бяха излъчени на живо по БНТ 3.