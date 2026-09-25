Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение

Приключи посещението на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева на XX Азиатски игри в Нагоя, Япония. Там се проведе едно от най-мащабните спортни събития в света през 2026 година, а Лечева бе там по покана на домакините от Олимпийския съвет на Азия.

Визитата на председателя на БОК в Япония бе изпълнена с множество срещи с представители на международното олимпийско движение, национални олимпийски комитети и международни спортни федерации, както и с посещения на състезания от програмата на Игрите.

XX Азиатски игри събраха 14 000 спортисти, като по този начин мащабът на мултиспортното състезание надхвърли този на Олимпийските игри.

Сред ключовите акценти в програмата бе работната среща с президента на Японския олимпийски комитет Сейко Хашимото. Разговорът в Нагоя бе посветен на олимпийското движение, организацията на големи спортни форуми и бъдещето на спорта. Лечева подари на Хашимото знака на Българския олимпийски комитет.

По време на Игрите председателят на БОК проведе среща и с президента на Олимпийския съвет на Азия шейх Джоан бин Хамад Ал Тани. Двамата изгледаха заедно състезанията по трап и скийт. Шейх Джоан бин Хамад Ал Тани е и президент на Катарския олимпийски комитет и вицепрезидент на Асоциацията на националните олимпийски комитети.

В Нагоя Весела Лечева, която също така е председател на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация, проведе срещи и с представители на спортната стрелба от Япония, Южна Корея, Китай и Казахстан. Разговорите са част от усилията за разширяване на международния диалог и обмена на опит между националните спортни организации.

Посещението на председателя на БОК в Нагоя е част от активната работа за утвърждаване на България като партньор в международното олимпийско движение. Срещите с ръководители на олимпийски организации и международни федерации дават възможност за обмен на добри практики, създаване на нови контакти и обсъждане на конкретни възможности за бъдещо сътрудничество.

"Посещението ми в Нагоя бе по покана на домакините, но смятам, че то е важно за нашето участие в международния олимпийски диалог и е свързано не само с представянето на България, но и с необходимостта да се следят процесите, които определят бъдещето на спорта - развитието на младите състезатели, популяризирането на олимпийските дисциплини, организацията на големи състезания и ролята на националните олимпийски комитети", коментира Весела Лечева.

"Нагоя показа още веднъж, че спортът е глобален език, който свързва континенти, държави и хора. А за България активното участие в този диалог е възможност да бъде видим и уважаван партньор в олимпийското движение", добави председателят на БОК.

"В разговорите ми с домакините отбелязах, че Япония е чудесен домакин на големи състезания. В Нагоя видяхме уникални спортни съоръжения, но най-важната част от този форум бяха хората – усмихнати и гостоприемни", каза още Лечева.