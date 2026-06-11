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Изабелла Шиникова започна с успех на тенис турнира на клей в Чешка Липа

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Спорт
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Българката победи квалификантката от Украйна Кристина Возняк

изабелла шиникова класира втория кръг турнира търнава
Снимка: БФТенис

Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Чешка Липа (Чехия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българката победи без проблеми квалификантката от Украйна Кристина Возняк с 6:3, 6:3 за близо час игра.

Първият сет предложи седем пробива, но Шиникова поведе с 4:2, след което в осмия гейм отново взе подаването на съперничката си и на собствен сервис затвори частта. Във втория сет след 3:3 тя спечели три поредни гейма и стигна до крайния успех.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от мача между Франческа Курми (Малта) и номер 5 София Лансере (Русия).

На двойки Шиникова и Анастасия Соболиева (Украйна) загубиха в първия кръг от водачките в схемата Луцие Хавличкова (Чехия) и София Лансере с 2:6, 3:6.

#Изабелла Шиникова

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