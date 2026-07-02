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Изграждането на околовръстния път на Пловдив ще бъде ускорено, съобщиха от МРРБ

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изграждането околовръстния път пловдив ускорено съобщиха мррб
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Междуведомственa работна група с представители на всички отговорни институции ще ускори изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев.

Групата ще е под ръководството на областния управител. Всеки месец членовете ще представят отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутират възникнали казуси в хода на работата и предстоящите дейности, съобщиха от Министерството.

„Околовръстният път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни придвижването на гражданите и бизнеса от три области и ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град“, отбеляза арх. Шишков.

Той посочи, че за съжаление, както и при други инфраструктурни обекти, се наблюдава забавяне, защото процедурите са били изоставени.

„Имаме да провеждаме редица екологични и технически процедури, отчуждения на имоти и проектиране, защото имаме частични действия само за около 2 км от трасето“, коментира министър Шишков.

По негова оценка процедурите ще отнемат около година – година и половина, но при максимална мобилизация срокът може да бъде преизчислен.

Проектът за удвояване на съществуващия югозападен обходен път на Пловдив е с обща дължина 18,720 км и обхваща участъка от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел „Царацово“, напомнят от министерството.

#околовръстен път на Пловдив #МРРБ

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