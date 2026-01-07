Изложба на студенти по повод присъединяването на България към еврозоната

Студенти от Национална художествена академия отбелязват присъединяването на България към еврозоната с изложба от авторски плакати. Експозицията е дело на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ и ще бъде открита на 13 януари от 18:00 часа в галерия „Средец“ в София.

От екипа посочват, че плакатите са оригинален прочит на позитивите, които страната ни ще извлече от приемането на общата европейска валута. Представени са общочовешки ценности, съчетани с национална символика и идентичност, пречупени през темата за еврото. Анализирани са положителните послания и въздействия на това значимо събитие, като надеждата на младите автори е да разсеят скептичните нагласи и заблуди около замяната на българските пари.

Организатори на изложбата са Министерството на културата и Националната художествена академия, а куратори на проекта са доц. д-р Ненко Атанасов и доц. д-р Стоян Д. Дечев.

Изложбата представя темата за еврото по съвременен и визуално въздействащ начин и показва как младите творци виждат мястото на България в общото европейско пространство.