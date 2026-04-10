Изминалият март е вторият най-топъл в Европа, откакто се води статистика

Миналият месец е вторият най-топъл март в историята на наблюденията в Европа, показват данни на Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз, цитирани от ДПА и АФП. Отчетена е и втората най-високата глобална температура на морската повърхност за март, откакто се води статистика.

В световен мащаб март 2026 г. се нарежда на четвърто място сред най-топлите месеци от началото на наблюденията, със средна температура от 13,94 градуса. Това е с 1,48 градуса над изчислената прединдустриална средна стойност за този месец в периода 1850–1900 г. и с 0,53 градуса над средната стойност за март за периода 1991–2020 г., показват данните.

Тенденцията към екстремни температури продължава, отбелязват от службата "Коперник". Най-топлият март, откакто се водят записи, беше през 2024 г.

В Европа се наблюдава сериозно затопляне, като средните температури достигнаха 5,88 градуса, или с 2,27 градуса над референтната стойност за периода 1991–2020 г. Макар че в голяма част от континента времето беше по-сухо от обичайното, обилните валежи доведоха до наводнения в някои райони на Средиземноморието и Скандинавия, отбелязва ДПА.

В Арктика бе регистрирано рекордно ниско ниво на площта на морския лед за март - с 5,7 процента под средното ниво и това е "най-ниското, наблюдавано някога" за този месец. Средната температура на океаните през март достигна нива, близки до рекордните за този месец, което е признак за вероятното завръщане на природното явление Ел Ниньо, съчетано с климатичните промени, отбелязват експерти.

Температурата на повърхността на океаните през март достигна 20,97 градуса (с изключение на полярните зони), което е с една десета от градуса под абсолютния рекорд от март 2024 г., по време на предишното явление Ел Ниньо. Условията варираха значително в различните региони, като в западната част на САЩ имаше продължителна гореща вълна, докато в Аляска, Канада и северозападните райони на Сибир времето беше необичайно студено.