Изненадваща загуба за Берое срещу Севлиево

Отборът на Берое Стара Загора загуби от втородивизионния ФК Севлиево с 0:1 в третата си контролна среща, която се проведе на Сливен.

Преди почивката два гола на севлиевци бяха отменени заради засади - на новото попълнение Аюб Ахмед-Нур и на Мартин Банев, като във втория случай остана впечатлението, че пасът идва от защитник на старозагорци. Добри намеси в тези минути имаше и вратарят Генадий Ганев, който отрази опасни удари на Хуанка Пинеда, Исмаил Ферер и Алберто Салидо.

След почивката играта остана равностойна, а двамата наставници постепенно подмениха почти целите си стартови състави. В 54-тата минута втори жълт картон получи пристигналият от Добруджа Андриян Димитров, но мястото му зае гъркът Караянис и севлиевци продължиха с 11 футболисти.

Добрин Петров изведе в коридор Емо Колев, който финтира стража на заралии и на празна врата с левия крак донесе успеха на Севлиево.