БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Израелският посланик Йоси Леви Сфари: 7 октомври – Ден на възпоменание, скръб и решимост

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Израелският посланик Йоси Леви Сфари: 7 октомври – Ден на възпоменание, скръб и решимост
Слушай новината

Днес помним най-мрачния ден в историята на Израел – 7 октомври 2023 г., когато терористи от Хамас, подтиквани от години на индоктринация с омраза, насилие и мъченичество, нахлуха през границата с Газа и извършиха нечувано клане. Това отбелязва в изявление по повод годишнината посланикът на Израел у нас Йоси Леви Сфари.

"Те избиха над 1200 невинни души – мъже, жени, деца, бебета, възрастни хора и цели семейства – и отвлякоха 251 заложници в Газа. Много от тях бяха измъчвани и убити в плен. 48 от тях остават в ръцете на Хамас и до днес.

7 октомври не свърши онова утро. Той продължава всеки ден, в който израелските заложници остават в Газа и всеки ден, в който Хамас все още е на власт там, славейки терора и смъртта вместо мира и живота", посочва той в позицията.

"Този ден беляза и началото на широкамащабна война срещу Израел от множество фронтове – Хамас в Газа, Хизбулла в Ливан, паравоенни формирования в Сирия и Ирак, хутиите в Йемен, терористични клетки в Юдея и Самария, и самият Иран, който директно изстреля ракети и дронове към Израел и продължава да въоръжава, финансира и координира терористичните сили, обкръжаващи нашата нация.

Изразяваме дълбоката си благодарност към България, която от първите часове застана твърдо до Израел – осъждайки зверствата, подкрепяйки правото на страната ни да защити своите граждани и показвайки солидарност с еврейската общност в България, с израелския народ, със заложниците и техните семейства.

Живеем в епоха на голяма нестабилност, в която омразата и дезинформацията се разпространяват по-бързо от истината. Само съюзът на силите на светлината – нации, които споделят ценностите на свободата, демокрацията и уважението към живота – може да донесе истинска промяна", допълва той.

"Израел стои гордо като част от демократичния свят, който цени мира. Заедно трябва да изкореним възпитанието в омраза, възхваляването на терора и възраждането на антисемитизма — заради децата ни и за бъдещето на човечеството.

Нека споменът за жертвите бъде благословен. Нека заложниците скоро се завърнат у дома", завършва изявлението си посланикът.

#границата с Газа #посланик на Израел #нападение

Последвайте ни

ТОП 24

Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
1
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
2
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
3
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
4
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
5
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
6
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: У нас

Риск от наводнения заради недовършен колектор в Пловдив
Риск от наводнения заради недовършен колектор в Пловдив
Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно
Чете се за: 07:15 мин.
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
Чете се за: 00:50 мин.
Николай Николаев: Инвестиращите "на зелено" може би не са достатъчно защитени Николай Николаев: Инвестиращите "на зелено" може би не са достатъчно защитени
Чете се за: 03:52 мин.
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Чете се за: 02:05 мин.
Обилен сняг вали във високите части на Родопите Обилен сняг вали във високите части на Родопите
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Курортът Елените остава затворен поне до сряда Курортът Елените остава затворен поне до сряда
Чете се за: 03:15 мин.
Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно
Чете се за: 07:15 мин.
Политика
Николай Николаев: Инвестиращите "на зелено" може би не са...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Екипите в Трънско продължават работа по възстановяване на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Украинският град Харков е бил подложен на масирана руска въздушна...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Войната в Газа: Преговорите продължават в Египет
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ