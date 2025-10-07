Израелският посланик Йоси Леви Сфари: 7 октомври – Ден на възпоменание, скръб и решимост

Днес помним най-мрачния ден в историята на Израел – 7 октомври 2023 г., когато терористи от Хамас, подтиквани от години на индоктринация с омраза, насилие и мъченичество, нахлуха през границата с Газа и извършиха нечувано клане. Това отбелязва в изявление по повод годишнината посланикът на Израел у нас Йоси Леви Сфари.

"Те избиха над 1200 невинни души – мъже, жени, деца, бебета, възрастни хора и цели семейства – и отвлякоха 251 заложници в Газа. Много от тях бяха измъчвани и убити в плен. 48 от тях остават в ръцете на Хамас и до днес.

7 октомври не свърши онова утро. Той продължава всеки ден, в който израелските заложници остават в Газа и всеки ден, в който Хамас все още е на власт там, славейки терора и смъртта вместо мира и живота", посочва той в позицията.

"Този ден беляза и началото на широкамащабна война срещу Израел от множество фронтове – Хамас в Газа, Хизбулла в Ливан, паравоенни формирования в Сирия и Ирак, хутиите в Йемен, терористични клетки в Юдея и Самария, и самият Иран, който директно изстреля ракети и дронове към Израел и продължава да въоръжава, финансира и координира терористичните сили, обкръжаващи нашата нация.

Изразяваме дълбоката си благодарност към България, която от първите часове застана твърдо до Израел – осъждайки зверствата, подкрепяйки правото на страната ни да защити своите граждани и показвайки солидарност с еврейската общност в България, с израелския народ, със заложниците и техните семейства.

Живеем в епоха на голяма нестабилност, в която омразата и дезинформацията се разпространяват по-бързо от истината. Само съюзът на силите на светлината – нации, които споделят ценностите на свободата, демокрацията и уважението към живота – може да донесе истинска промяна", допълва той.

"Израел стои гордо като част от демократичния свят, който цени мира. Заедно трябва да изкореним възпитанието в омраза, възхваляването на терора и възраждането на антисемитизма — заради децата ни и за бъдещето на човечеството.

Нека споменът за жертвите бъде благословен. Нека заложниците скоро се завърнат у дома", завършва изявлението си посланикът.