ИЗВЕСТИЯ

Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

“Изсичат гори в свлачищни райони”: Във Варна протестираха срещу презастрояването

от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Недоволните настояват отговорните институции да се самосезират и да спрат изсичането на гори и строителството в свлачищни зони

ldquoизсичат гори свлачищни райониrdquo варна протестираха презастрояването
Жители на кв. “Галата” във Варна протестираха срещу презастрояването в района. Недоволните настояват отговорните институции да се самосезират и да спрат изсичането на гори и строителството в свлачищни зони. Според тях тези действия ще доведат до наводнения и свлачищни процеси, които ще застрашат живота на хората в квартала.

“Презастрояването преминава всякакви граници. Изсичат гори в рискови и свлачищни райони. Това е трагично. Аз не мога да спя от ужас, че някой ден може да се озовем всички в морето. Нека някой загърби парите и да помисли за спокойствието на хората”, отправи призив Ивелина Николова, която живее в кв. “Галата” от повече от 50 години.

“Ние искаме да живеем спокойно. Ние не искаме град в града. Трябва обществото да се обедини срещу проблема с презастрояването, който е валиден за цяла България”, настоява протестиращият Красимир Кирилов.

Организаторите на протеста събираха и подписи против презастрояването. Те ще бъдат изпратени до институциите.

#изсичане #презастрояване #Варна #протест

