“Изсичат гори в свлачищни райони”: Във Варна протестираха срещу презастрояването

Жители на кв. “Галата” във Варна протестираха срещу презастрояването в района. Недоволните настояват отговорните институции да се самосезират и да спрат изсичането на гори и строителството в свлачищни зони. Според тях тези действия ще доведат до наводнения и свлачищни процеси, които ще застрашат живота на хората в квартала.

“Презастрояването преминава всякакви граници. Изсичат гори в рискови и свлачищни райони. Това е трагично. Аз не мога да спя от ужас, че някой ден може да се озовем всички в морето. Нека някой загърби парите и да помисли за спокойствието на хората”, отправи призив Ивелина Николова, която живее в кв. “Галата” от повече от 50 години. “Ние искаме да живеем спокойно. Ние не искаме град в града. Трябва обществото да се обедини срещу проблема с презастрояването, който е валиден за цяла България”, настоява протестиращият Красимир Кирилов.

Организаторите на протеста събираха и подписи против презастрояването. Те ще бъдат изпратени до институциите.