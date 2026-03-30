Изтича срокът за подаване на финасовите отчети на политическите сили в Сметната палата

На 31 март е крайният срок, в който политическите сили трябва да представят в Сметната палата годишните си финансови отчети за миналата година, се посочва в прессъобщение на одитната институция. Сметната палата очаква още 54 отчета на партии.

До края на последния работен ден миналата седмица, 78 от 132 политически сили са изпълнили задължението си, регламентирано в Закона за политическите партии, се посочва в информацията. Документите на хартиен и електронен носител се подават в сградата на Сметната палата.

Освен финансовите отчети за 2025 г., политическите сили трябва да предоставят и декларациите по образец, които съдържат списъци на физическите лица, направили дарения.

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба от 2556 до 5112 евро, напомнят от Сметната палата. Освен това те губят правото си на държавна субсидия, като тази санкция остава в сила до следващите избори за народни представители.

До 15 април Сметната палата ще публикува отчетите на сайта си. След това в 6-месечен срок ще извърши одит за съответствие на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали са помещения – държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.