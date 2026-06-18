Извънредно положение заради недостиг на вода на два гръцки острова

Извънредно положение поради недостиг на вода обявиха на гръцки острови в Егейско море.

Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставрос обяви извънредно положение на два гръцки острова – Тинос и Алонисос. Причината е недостиг на вода. По същата причина в извънредно положение е и остров Карпатос, а на остров Меганиси в Йонийско море удължиха извънредните мерки срещу безводието с още три месеца. На тези места се въвеждат ограничения за използването на вода за битови нужди.

Според анализите на специалисти около 50% от питейната вода се губи поради остарялата водопроводна мрежа. На места започва подмяна на тръбите. Проучване на Европейския съюз показва, че Гърция изразходва най-много вода за напояване на един хектар земя в сравнение с другите европейски страни. Ситуацията се усложнява и от големия туристически поток към островите.

Засега за районите на Северна Гърция, където почиват голяма част от българските туристи, както и на Халкидики, няма проблем с водата. Въпреки това властите призовават за разумно потребление на вода през летния сезон.