Иззеха 64 антични монети и предмети при обиск в дом в Нови пазар

Полицаи иззеха антични монети и предмети от жилище в Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

В сутрешните часове в четвъртък служители на полицейското управление в Нови пазар са извършили проверка по получен оперативен сигнал за мъж, който притежава културно-исторически ценности. В условие на неотложност, в жилище в града, обитавано от 54-годишен, е извършено претърсване. Намерени са 64 монети от различни епохи, два глинени съда и металдетектор. Всички иззети предмети са с вид на антични.

Материалите са докладвани в Окръжната прокуратура в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи иззеха множество предмети с вид на културно-исторически ценности и от частен дом в шуменското село Царев брод в края на април.