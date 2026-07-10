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Иззеха 64 антични монети и предмети при обиск в дом в Нови пазар

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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иззеха антични монети предмети обиск дом пазар
Снимка: БТА
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Полицаи иззеха антични монети и предмети от жилище в Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

В сутрешните часове в четвъртък служители на полицейското управление в Нови пазар са извършили проверка по получен оперативен сигнал за мъж, който притежава културно-исторически ценности. В условие на неотложност, в жилище в града, обитавано от 54-годишен, е извършено претърсване. Намерени са 64 монети от различни епохи, два глинени съда и металдетектор. Всички иззети предмети са с вид на антични.

Материалите са докладвани в Окръжната прокуратура в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи иззеха множество предмети с вид на културно-исторически ценности и от частен дом в шуменското село Царев брод в края на април.

#МВР-Шумен #антични монети #обиск

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