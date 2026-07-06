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Иззеха близо три тона животински продукти без документи на "Капитан Андреево"

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Снимка: БАБХ
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Близо три тона животински продукти иззеха инспектори от дирекция "Граничен контрол" на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП "Капитан Андреево". Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция "Митници".

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти без документи за произход. При други проверки, на автобус и бус с турска регистрация, са открити 300 кг и 330 кг овча лой - без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

#животинска храна # „Капитан Андреево“ #БАБХ

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