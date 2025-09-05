Иззеха боеприпаси от склад на магазин в Казанлък

Полицейски служители от Районното управление в Казанлък са иззели голямо количество различни боеприпаси от склад на магазин в града, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Магазинът е собственост на 55-годишна жена.

От прилежащи помещения на магазина, офис и склад са иззети 7 кутии с патрони различни калибри; найлонова ръкавица с гилзи с ударен капсулвъзпламенител; пластмасов буркан с куршуми; седем еленски рога; пластмасова кутия, съдържаща сиво прахообразно вещество; шест пластмасови буркана с различна вместимост, съдържащи прахообразно вещество, зеленикаво и сиво на цвят; четири кутии и буркан, съдържащи куршуми; буркан, съдържащ множество цилиндрични тела; две кутии, съдържащи капсул възпламенители за боеприпаси; пластмасов буркан, съдържащ сиви на цвят цилиндрични частици, уточняват от полицията.

Образувано е досъдебно производство, предстои експертиза на намерените вещи.