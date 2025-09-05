БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Иззеха боеприпаси от склад на магазин в Казанлък

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
полицейски служители иззели различни вид боеприпаси склад магазин казанлък
Полицейски служители от Районното управление в Казанлък са иззели голямо количество различни боеприпаси от склад на магазин в града, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Магазинът е собственост на 55-годишна жена.

От прилежащи помещения на магазина, офис и склад са иззети 7 кутии с патрони различни калибри; найлонова ръкавица с гилзи с ударен капсулвъзпламенител; пластмасов буркан с куршуми; седем еленски рога; пластмасова кутия, съдържаща сиво прахообразно вещество; шест пластмасови буркана с различна вместимост, съдържащи прахообразно вещество, зеленикаво и сиво на цвят; четири кутии и буркан, съдържащи куршуми; буркан, съдържащ множество цилиндрични тела; две кутии, съдържащи капсул възпламенители за боеприпаси; пластмасов буркан, съдържащ сиви на цвят цилиндрични частици, уточняват от полицията.

Образувано е досъдебно производство, предстои експертиза на намерените вещи.

#боеприпаси #Казанлък

80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Ловешкият зоопарк получи нов лиценз, но трябва да изпълни определени условия през следващите пет години Ловешкият зоопарк получи нов лиценз, но трябва да изпълни определени условия през следващите пет години
Чете се за: 02:45 мин.
НСО с мерки за сигурност на честването на Съединението на България в Пловдив НСО с мерки за сигурност на честването на Съединението на България в Пловдив
Чете се за: 01:30 мин.
Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив? Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив?
Чете се за: 02:05 мин.
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 01:10 мин.

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Сайтът на "Националното тол управление" ще ни информира...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Росен Желязков: Достойнството на българския полицай трябва да бъде...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
