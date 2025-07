Джъстин Бийбър издаде нов албум, с който изненада почитателите си

Джъстин Бийбър изненада почитателите си, като издаде седмия си студиен албум, озаглавен "Swag". Това стана часове, след като се появиха билбордове и публикации в социалните мрежи с него.

"Swag" е първият албум на канадския изпълнител след "Justice" от 2021 г. и първият, след като стана баща миналата година. Продукцията включва 21 песни.

Билбордове с лика на Бийбър бяха забелязани от фенове в Рейкявик (Исландия) и в Лос Анджелис. Певецът сподели техни снимки в официалния си профил в Инстаграм заедно с траклист, включващ имена на песни като "All I Can Take", "Walking Away", "Dadz Love" и "Forgiveness".

Джъстин Бийбър, който е носител на "Грами", придоби популярност със сингли като "Baby, Sorry, Stay", изпълнен заедно с Кид Ларой. В началото на кариерата си и още като тийнейджър канадецът започна да работи с Ъшър и с влиятелния музикален мениджър Скутър Браун.

През 2023 г. певецът продаде правата върху музиката си - всичките си шест албума, включително хитове и за като "Sorry" и "Baby" - на базираната във Великобритания компания за музикални инвестиции "Хипноузис". Финансовите детайли по сделката не бяха оповестени, но списанието "Билборд" съобщи, че стойността на сделката е около 200 млн. щатски долара.

През август 2024 г. Джъстин Бийбър и съпругата му - моделът Хейли, обявявиха раждането на първото си дете - Джак Блус, припомня Асошиейтед прес.