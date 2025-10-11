БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дженифър Лопес и Бен Афлек за пръв път заедно след раздялата — блясък, усмивки и червен килим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Деца
Запази

Събира ли се отново една от най-известните двойки на Холивуд?

дженифър лопес бен афлек официално разведени
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Изглежда, че “Бенифър” пак предизвикаха вълнение! Дженифър Лопес и Бен Афлек се появиха заедно на премиерата на филма „Kiss of the Spider Woman“ — ръка за ръка, усмихнати и бляскави, точно като в старите времена.

Двамата се разделиха миналата година, но въпреки това изглеждаха в отлични отношения. Лопес е звездата във филма, а Афлек е един от продуцентите, така че появата им заедно беше очаквана, но все пак изненада за феновете.

Бен дори сподели пред Entertainment Tonight:

„Това е невероятна история и ролята, която Дженифър винаги е искала да изиграе. Тя е просто фантастична.“
Въпреки блясъка на вечерта, Джей Ло не изглежда готова да се връща към старата им любов. В интервю тя коментира кратко:

„Случват се неща. Трябва просто да продължиш напред.“
Лопес и Афлек се ожениха през 2022 г., но се разделиха две години по-късно.

Това беше вторият им опит след първата им любов през 2000-те, когато бяха най-известната холивудска двойка. Феновете все пак не спират да се надяват — Джей Ло и Бен отново да са заедно.

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
4
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
6
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Знаете ли че?

Тайните на Земята: Защо континентите са събрани само от едната страна на планетата?
Тайните на Земята: Защо континентите са събрани само от едната страна на планетата?
Внучката на Доналд Тръмп – новата звезда на поколението Z Внучката на Доналд Тръмп – новата звезда на поколението Z
Чете се за: 02:15 мин.
Световен ден на психичното здраве 2025 Световен ден на психичното здраве 2025
Чете се за: 01:27 мин.
Юбилейна серия пощенски марки "Монополи" Юбилейна серия пощенски марки "Монополи"
Чете се за: 00:17 мин.
Луната потвърди, че има две лица Луната потвърди, че има две лица
Чете се за: 00:32 мин.
Незрящи се подготвят за първенство по стрелба с лазерно насочване Незрящи се подготвят за първенство по стрелба с лазерно насочване
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ